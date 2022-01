Die Bad Ischler Impflotterie, mit der die Stadtgemeinde noch mehr Menschen motivieren wollte, impfen zu gehen, wurde ein voller Erfolg.

BAD ISCHL. Zahlreiche Preise, die Bad Ischler Betriebe sponserten, konnten unter allen teilnehmenden Bad Ischler Bürgerinnen und Bürgern nunmehr verlost werden. Der erste Preis, den Bürgermeisterin Ines Schiller persönlich überreichte, ging an Annemarie Feichtinger. „Ein herzliches Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Und am Wichtigsten: Danke fürs Impfengehen,“ so die Bürgermeisterin.