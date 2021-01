Seit dem 12. Jänner sind auf den Gosauer Wanderparkplätzen im Schlosspark und im Sportzentrum Parkautomaten aufgestellt.

GOSAU. Damit soll Bürgermeister Fritz Posch zufolge die seit Jahren bestehende Parkplatzmisere in der Schintereben behoben sein. Mit den Einnahmen werden die Loipe und die Wanderwege gepflegt, hergerichtet und der Müll entsorgt. "Ein Tagesticket kostet 7 Euro und ist gut angelegt. Die Parkautomaten werden über eine PV-Anlage betrieben", erklärt Posch. Tickets können mit Bargeld, Bankomatkarte und Kreditkarte gekauft werden. Die Betreuung und Kontrolle erfolgt durch die Mitarbeiter der Gemeinde und einem Wachdienst. "Werden Pkw ohne Parkticket vorgefunden, wird eine erhöhte Parkgebühr von 30 Euro eingehoben, bzw. Klage eingereicht", informiert der Gosauer Ortschef. Und weiter: "Allen die unsere schöne Naturlandschaft in Gosau aufsuchen, danke ich vorab für die Parkgebühr und wünsche eine schöne Zeit in Gosau."