Am 30. Dezember 2019 gegen 10 Uhr ereignete sich im Ortsgebiet von Gmunden ein Verkehrsunfall, bei dem eine 90-Jährige aus dem Bezirk Gmunden von einem Lkw erfasst wurde.

GMUNDEN. Dabei fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Firmen-Lkw auf der Druckereistraße Richtung Norden. Vor einem Schranken bei einem Einkaufszentrum stand bereits ein weiterer Lkw, der das Öffnen des Schrankens abwartete. Zeitgleich ging die Pensionistin in die Gegenrichtung. Als der 48-Jährige seinen Lkw wieder in Bewegung setzte, sah er die Dame nicht und erfasste sie. Die Frau wurde schwer verletzt ins Klinikum Gmunden eingeliefert.