GMUNDEN. Am 21. Juni 2020 kurz nach Mitternacht ereigneten sich in Gmunden Einbruchsdiebstahlversuche in zwei Geschäftslokale, wobei der Täter die Alarmanlage ausgelöst hatte. Nach Auswertung der sichergestellten Spuren konnte nun ein 42-jähriger ungarischer Staatsbürger als Täter ausgeforscht werden. Der Ungar verbüßt derzeit eine Haftstrafe in der Justizanstalt Wels.