Winterliche Pferdekutschenfahrt

GRÜNAU. Eine romantische Pferdekutschenfahrt erwartet einen am Pferdehof Mangstl in Grünau. In der Kutsche haben bis zu vier Erwachsene und zwei Kinder Platz. Gestartet wird am Hof und die Fahrt dauert etwa eine Stunde. Destinationen wie der Almsee oder eine nette Dorfrunde stehen am Programm. Wichtig ist es vorher kurzfristig einen Termin zu vereinbaren, da die Ausfahrt wetterabhängig ist. Mehr Infos unter pferdehof-mangstl.at