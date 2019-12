Hirtenlieder für den Kinderfasching

Kurz vor Jahreswechsel ging auch heuer wieder eine Gruppe Hallstätterinnen und Hallstätter zwei Nachmittage von Haus zu Haus, sangen Hirten- und Weihnachtsliederlieder und wünschten ein Gutes Neues Jahr und bitten um eine kleine Spende für den Kinderfasching im Kulturhaus in Hallstatt. Die Sänger organisieren am Faschingsonntag (heuer am 25.02.2020) nach dem Faschingsumzug mit der Salinenmusik einen bunten, turbulenten Spiele-Nachmittag und alle Kinder werden kostenlos mit Süßigkeiten, Faschingskrapfen, Würstel und Getränke verwöhnt.