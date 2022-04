Unser Trainerteam hatte in den letzten Trainingseinheiten versucht, die Mannschaft gut auf dieses Derby gegen den Titelmitfavoriten WSC Hertha Wels vorzubereiten! Da wir die Welser einige Male beobachtet hatten, wussten wir über die Stärken unseres Gegners genau Bescheid! Außerdem hat unser Derbygegner unter Neotrainer Emin Sulimani wieder in die Spur gefunden. Zielvorgabe war, es dem Titelmitfavoriten nicht allzu leicht zu machen!

Das Match wurde von Spielleiter Jakob Rigger, um 16.00 Uhr, im „Maximilian-Pagl-Stadion“ in Stadl-Paura, angepfiffen. An den Linien assistierten Felix Streibert und Ing. Mario Diesenberger.



ATSV Stadl-Paura:

Zeljko Kuzmic (K) (TW), Jeremy Seosolo, Taner Ari, Aleksandr Luzin, Marko Varga (61. Adama Moustapha Traore), Gaon Kim (46. Siyoon Lee), Aleksandar Mitrovic (53. Yanis Maamar Adi), Amit Guluzade,Ratko Mandic, Seongkyum Im (46. Donghan Kim), Kouame Cherif Quenum (68. Jeongmun Choi)

Auf der Ersatzbank nahmen Platz: Daniel Matosevic (ET), Maamar Yanis Adi, Jeongmun Choi, Donghan Kim, Adama Moustapha Traore, Siyonn Lee

Ligaportal berichtet:

Klare Sache: Hertha Wels lässt Stadl-Paura beim 4:0 keine Chance!

Am heutigen Samstagnachmittag standen sich in der 23. Runde der Regionalliga Mitte der ATSV Stadl-Paura und der WSC HOGO Hertha Wels gegenüber. Die favorisierten Gäste ließen dabei keine Zweifel an ihrer Rolle offen, denn am Ende siegten die Welser klar und deutlich mit 4:0. Die Herthaner waren in der gesamten Partie überlegen und gewannen auch in dieser Höhe verdient.

Hertha Wels dominiert klar und führt mit 3:0

Lange brauchten die Gäste nicht, um ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Bereits nach 120 Sekunden war Hertha's Winterneuzugang, Lukas Ried, nach einem Abwehrfehler der Hausherren zur Stelle und brachte seine Farben früh in Front (2.). In der Folge blieben die Welser im Vorwärtsgang, die Elf von Emin Sulimani zeigte eindeutig die reifere Spielanlage, die Konsequenz war das 2:0 durch Alexander Fröschl, nach etwas mehr als einer Viertelstunde (18.). Damit hatten die Welser bereits früh die Weichen auf Sieg gestellt, von Stadl-Paura kam am heutigen Nachmittag wenig Gefahr, vielmehr brachten die Candic-Männer kaum etwas zustande. Nach etwas mehr als einer halben Stunde klingelte es dann ein drittes Mal im Stadlinger Kasten, dieses Mal hieß der Torschütze Harun Sulimani (37.). Mit der klaren Führung im Rücken spielten die Herthaner die Partie bis zur Halbzeit cool herunter, beim Stand von 0:3 ging es in die Kabinen.

Ried schnürt den Doppelpack - ungefährdeter Sieg für den WSC

Weiterlesen und alle Fotos vom Match in unserem Webalbum unter folgendem Link:

https://photos.app.goo.gl/LaNBuRUMCu2kQckKA

Besuche auch unsere Homepage unter:

http://www.atsv-stadl-paura.at

(Alle Fotos: Copyright by Rudi Knoll)

Bericht auch auf http://www.salz-tv.at

Vorschau:

Nach der bitteren 0:4-Heimniederlage im Derby gegen den Titelmitfavoriten WSC Hertha Wels, warten am Donnerstag, 14. April 2022 im nächsten OÖ-Derby die Jungen Wikinger aus Ried auf unsere Mannschaft. Das Trainerteam ist nun gefordert, in der kurzen verbleibenden Zeit die beiden letzten Niederlagen aus den Köpfen der Spieler zu bringen und sie gut auf diese Auswärtspartie vorzubereiten. Unser kommender Gegner hat in der Vorwoche den FC Wels mit 5:2 besiegt, nimmt nach sechs Siegen, acht Remis und sieben Niederlagen den 13. Tabellenrang ein, wir befinden uns auf dem letzten Platz der Tabelle in der Regionalliga Mitte.

Das Derby wird von Spielleiter Rene Felix Kettlgruber, um 19.00 Uhr, in der „josko Arena“ in Ried, angepfiffen. An den Linien assistieren Mag. Marco Wolfsberger, LL. M. und Sebastian Aichner.

Stadl-Paura, am 10. April 2022