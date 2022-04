Bereits seit mehreren Jahren - abgesehen von Hallenbrand- und Corona-Unterbrechungen - ist der HobbySamstag ein fester Bestandteil des Ischler Winter-Tennis-Geschehens. Auch dieses Jahr gab es zum Abschluss der Saison 2021/22 etwas Besonderes.

BAD ISCHL. Angelehnt an ein Mascherlturnier (für jedes gewonnene Match gibt es ein Mascherl) wurde am 9. April ein "Flascherlturnier" durchgeführt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden mit leeren 6er-Tragerl ausgerüstet und es galt, diese mit Siegen in den Gaudi-Matches zu füllen. 16 Leute stellten sich dieser besonderen Herausforderung. Die Sieger konnten jeweils zwischen Bier, Radler und anti-alkoholischen Getränken wählen ... überraschenderweise fiel die Wahl sehr oft auf ein Bier.

Aus HobbySamstag wird wieder HobbyMittwoch

Als Sieger wurde schließlich Thomas Gassenbauer gekürt, der sowohl sein 6er-Tragerl am besten füllen und am meisten Games sammeln konnte. Gewinner waren an diesem Abend aber alle "HoSas" und so ließ man gemeinsam die vergangenen HobbySamstage Revue passieren und schmiedete Pläne für die bereits gestartete Freiluftsaison.

Perfektes Stichwort: Zwischen April und Oktober übersiedelt das wöchentliche Hobby-Event nicht nur von der Halle auf die wunderschönen Freiplätze des TC Bad Ischls, sondern auch von Samstag auf Mittwoch.