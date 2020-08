ENNS. Ein weiterer schöner Erfolg für den jungen Christopher Hutterer: Bei Tennis-Landesmeisterschaften von 13. bis 16. August in Enns sicherte sich der für den ULTV Linz spielende

Vorchdorfer souverän den Landesmeistertitel in der Allgemeinen Klasse. Christopher spielte sich ohne Satzverlust in das Finale, in dem er gegen den für den ASKÖ Steyrermühl spielenden Florian Welcher klar mit 6:3, 6:2 siegte.