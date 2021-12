Zum Ende der Hinrunde trat letzten Samstag die Badminton-Bundesligamannschaft der Sportunion Ohlsdorf zum Auswärtsspiel gegen WAT Simmering an.

OHLSDORF. Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls der Einser-Dame Alexandra Mathis wurden ein Unentschieden und somit zwei Punkte beim Auswärtsspiel gegen WAT Simmering mit nach Hause genommen.

Die Ohlsdorfer Punkte zum 4:4 steuerten das Herrendoppel Baumgartner/Serov, das Damendoppel Kira Dlapka/Reiter und die Einzelsiege durch Florian Baumgartner und Michael Schausberger bei. Durch dieses Remis überwintern die Ohlsdorfer auf dem zweiten Tabellenrang, der nach Ende der Frühjahrssaison zur Teilnahme am Aufstiegsplayoff in die Erste Bundesliga berechtigen würde.

Über die Feiertage werden nun die Batterien aufgeladen – denn bereits am 8. Jänner geht es um 15 Uhr in der Sporthalle Laakirchen in der Meisterschaft gegen den derzeitigen Tabellenführer WBH Wien weiter.