OHLSDORF. Endlich ist die Corona Zwangspause auch für die Motorrad Trial Fahrer vom Trialgarten Ohlsdorf vorbei. Beim ersten Lauf zum A-Cup einem zwei-Tage Trial in Lunz am See in Niederösterreich durften die Motorradakrobatenmit strng limitierter Teilnehmerzahl wieder ins Gelände. Sepp Fischer der Polizist aus Altmünster schaffte es auch gleich wieder auf das Podest, der Bultaco Pilot schaffte mit Platz drei gleich wieder Anschluss an seine gute Performance aus dem Vorjahr,sein Clubkollege vom MC Laakirchen Helmut Ornetzeder pilotierte seine neue TRRS auf Platz fünf.