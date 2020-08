Unter dem Motto „Hier bin ich daheim, hier kauf ich ein“ laden die Altmünsterer Gewerbetreibenden am 9. Oktober zur ersten Einkaufsroas. Neben zahlreichen Angeboten der Betriebe rund um die Marktstraße wird es am Abend auch eine Tombola geben. Die Shoppingbegeisterten, die möglichst viele Geschäfte besuchen, werden hier klar im Vorteil sein.

ALTMÜNSTER. „Der komplette Lockdown hat zum einen die lokalen Nahversorger gestärkt, aber andere Segmente stark geschwächt. Die lokale Wirtschaft ist aber der Motor, damit die Menschen hier im Ort Arbeit haben und leben können. Daher war es uns wichtig, hier gemeinsam mit den Wirtschaftstreibenden eine Aktion zu starten“, betont Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger. Alle, die bei den Geschäften in der Marktstraße und Umgebung gerne einkaufen und von tollen Angeboten profitieren wollen, sollten sich den 9. Oktober dick im Kalender eintragen.

Von 9 bis 20 Uhr gibt es die Möglichkeit, nach Herzenslust zu shoppen und die lokale Wirtschaft zu beleben. Ganz nebenbei lassen sich dabei Stempel für den Einkaufsroas-Pass sammeln und am Ende des Tages tolle Gewinne bei einer Tombola erzielen. Die Ziehung sowie ein gemütliches Finale (unter Einhaltung der COVID-Regeln) wird gegen 18.30 Uhr beginnen. Alle Details zur Einkaufsroas finden sich in der Gemeindezeitung, die Anfang Oktober erscheint.