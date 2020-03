ALTMÜNSTER. Das AgrarBildungsZentrum Salzkammergut aus Altmünster holt mit veredelten Produkten aus der Schulpraxis drei Auszeichnungen auf der Wieselburger Messe: zwei Mal Gold und ein Mal Bronze.

Stolz und mit großer Freude haben am ersten Tag der Wieselburger Messe Schüler aus dem zweiten Jahrgang drei Medaillien für ihre besonderen Produkte aus der Veredelungswerkstätte im Bereich „Fleisch“ nach Hause geholt. Gold gab es für die Hartwurst-Eigenkreation „Traunsteiner“, Gold für den ABZ-Bauchspeck und Bronze für den ABZ-Karreespeck. "Der Erfolg wurde durch die große Erfahrung in der Produktion und dem hohen Anspruch an die Qualität der Produkte vom Fleischermeister und Lehrer am ABZ Salzkammergut, Alois Nussbaumer, möglich. Pädagogin Maria Gusenbauer hatte den Mut, die Produkte zur Bewertung einzureichen und Fachvorstand Renate Schuchter begleitete zur Ernte für die geleistete Arbeit", freut sich ABZ-Direktorin Barbara Mayr.

"Der Jugend wurde bewußt, wie wichtig es ist, auf Qualität zu achten. Sie beginnt immer beim ersten Schritt und dies ist der Einkauf des Rohprodukts. Es ist daher für solche Leistungen hochwertiges Fleisch aus bäuerlicher regionaler Erzeugung ein Muss. Sauberkeit, sachgerechte Verarbeitung und Mut zur Eigeninitiative sowie ein gutes Marketing sind die weiteren Stationen, die zum Erfolg führen.

Wer will kann sich auch persönlich von diesen Spitzenprodukten überzeugen – jeden Mittwoch am Nachmittag ist der schuleigene Genussladen für die Kunden geöffnet. Auch das Schulkaffee lädt zum Verweilen und Genießen ein."