GMUNDEN. Die Erfolgsgeschichte des Gmundner Einkaufsgutscheines reißt nicht ab. Im Vorjahr sind mit der Stadtwährung, die in mehr als 300 Geschäften, Dienstleistungs- und Gastronomiebetrieben gilt, sage und schreibe 2,932.550 Euro umgesetzt worden. Eine Million hat das Team des Familieneinkaufsparks SEP in Umlauf gebracht, den Rest das Team der Stadtentwicklung und der Bürgerservicestelle. Der Gesamtumsatz ist ein Drittel größer als 2020 und 68 Prozent mehr als 2018, dem Jahr der Einführung.

“Wir erleben hier eine beispielhafte Solidarität mit der heimischen Wirtschaft, die gegen die mächtige Konkurrenz des Online-Handels bestehen muss. Die Zuwächse in den Jahren der Pandemie sind kein Zufall, sondern ein ermutigendes Signal. Der Gutschein ist im privaten Umfeld ein bevorzugtes Geschenk geworden, aber auch immer mehr Firmen bestellen ihn als Prämie oder Weihnachtsgabe für ihre MitarbeiterInnen”, wissen Bürgermeister Stefan Krapf und Wirtschaftsreferent Vizebürgermeister Wolfgang Schlair. “Wir danken Ihnen allen dafür ganz herzlich.”