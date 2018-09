Geroldinger & Jugendbrassband OÖ konzertieren in Bad Ischl

07.09.2018, 10:36 Uhr

Der Gewinner des „European Soloist Competition“ und die Jugendbrassband Oberösterreich gastieren am 16. September um 17 Uhr im Kongress&Theater Haus Bad Ischl

BAD ISCHL. Felix Geroldinger gewann im Frühsommer 2018 als erster Österreicher einen der renommiertesten Wettbewerbe weltweit, den Europäischen Solistenwettbewerb für Blechbläser in Utrecht/NL. Gemeinsam mit der Jugendbrassband Oberösterreich gastiert der 22-jährige Oberösterreicher nun am 16. September um 17 Uhr in Bad Ischl.Das Orchester wurde seinerzeit aus der Begeisterung heraus gegründet, welche die Brassband OÖ entfacht hat. Neben zahlreichen Konzerten pro Jahr kann der Klangkörper auch auf Wettbewerbserfolge verweisen, wie auf zweite Plätze bei German Open und dem Nationalen Brassband Wettbewerb Österreich.Im Juli 2017 holte die Jugendbrassband Oberösterreich beim Weltjugendmusikfestival in Zürich eine Goldmedaille für Österreich und 2018 wurde das Ensemble beim Flemish Open Contest mit dem 3.Preis ausgezeichnet. Im Rahmen der Internationalen Tuba Euphonium Konferenz in Linz spielte die Jugendbrassband Oberösterreich mit weltbekannten Solisten wie James Gourlay, Katrina Marzella und David Childs, das bisherige Highlight war aber zweifellos eine Konzerttournee mit Stephen Mead durch England, Schottland und Wales.Solisten beim Gastspiel in Bad Ischl sind Paul Preining – Posaune, Lukas Stelzhammer – Bassposaune und der Internationale Preisträger Felix Geroldinger. Dirigent ist der Direktor des OÖ Landesmusikschulwerkes, Karl Geroldinger. Das Konzert ist bei freiem Eintritt zu besuchen.