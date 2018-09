Märchenabend für Erwachsene im Ischler Pfarrheim

21.09.2018, 09:33 Uhr

Warum ein Märchenabend im Rahmen der raise aWAREness-Woche? Weil Märchen vom gelingenden Leben erzählen. Märchen kennen den Menschen mit seinen Schwächen und Stärken. Märchen sind Hoffnungsträger und machen uns Mut, Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Märchen und Musik hinterlassen Spuren im Denken, in der Sprache und in der Seele – bei Kindern und Erwachsenen. Los geht es um 19.30 Uhr im Pfarrheim Bad Ischl.