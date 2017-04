Lebenshilfe feiert 40+1: Frühlingsball und Lanzingtanzl in der Trinkhalle

28.04.2017, 10:08 Uhr

Anlässlich des 40+1-jährigen Jubiläums der Lebenshilfe OÖ in Bad Ischl wurde der traditionelle Frühlingsball „Lanzingtanzl“ um zahlreiche Programmpunkte erweitert

"Lebenshilfe gehört zu Bad Ischl"

BAD ISCHL. Das 41-jährige Bestehen der Lebenshilfe-Werkstätte Bad Ischl wurde im Rahmen des „Lanzingtanzls“ in der Trinkhalle gefeiert. Neben zahlreichen Gästen aus der Region fanden sich auch Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer, Bürgermeister Hannes Heide, Stadträtin Ines Schiller, Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche sowie der Lebenshilfe OÖ unter den Gratulanten. Nach einem Sektempfang in Kooperation mit der HLW Bad Ischl und der Eröffnung der Kunstausstellung von Gemeinschaftswerken des Künstler B.S. Stucka und Personen, die in der Lebenshilfe-Werkstätte begleitet werden, präsentierten die Klienten der Lebenshilfe Frühlingsmode der Firma Schauer, bevor man in das traditionelle „Lanzingtanzl“ überging.Der Frühlingsball wurde von den Pfandler Tånzern eröffnet, ein Tänzerteam der Lebenshilfe-Werkstätte, das unter der Anleitung des Trachtenvereins eine Tanzeinlage zum Besten gab. Zur Musik der Gosinger Klarinettenmusi wurde eifrig getanzt. Der Trachtenverein Bad Ischl frischte den schwungvollen Abend zusätzlich mit einer Einlage mit der Kindergruppe auf. „Das Lanzingtanzl als gemeinsame Feier demonstriert, dass die Lebenshilfe ein selbstverständlicher Teil des Bad Ischler Stadtlebens ist“, freut sich Regina Nussbaumer, Einrichtungsleiterin der Werkstätte Bad Ischl.