Scharnstein : Der Feuerwehr Frühschoppen zählte zu den Höhepunkten des Feuerwehrfestes.

09.05.2017, 08:09 Uhr

Unter dem Kapellmeister Josef Ortner spielte die Kapelle bis in den Nachmittag hinein abwechslungsreiche Konzert-und Musikstücke, wovon die zahlreichen Besucher, das Festzelt war bis zum letzten Platz besetzt, sehr begeistert waren, was durch viel Applaus entsprechend belohnt wurde.Besonders gefiel auch der Duo Gesang vom Kapellmeister Josef Ortner und derSängerin der Kapelle von Christina Lankmaier ( siehe Foto ).Alles in allem war es ein schöner Abschluß des Feuerwehrfestes, was so manchem Besucher noch lange in Erinnerung bleiben werde.Die folgenden Fotos sollen diese schöne Veranstaltung dokumentieren.Die Fotos zeigen die Grünauer Musikkapelle und die zahlreichen Besucher.Alle Fotos : Bamer Friedrich.