Streetfood Festival am Rathausplatz Gmunden.

22.04.2017, 23:02 Uhr

Von Freitag 21.4. bis Sonntag 23.4.2017 machen die Food Trucks, die fahrbaren Garküchen und die Esstände einen Halt am Gmundner Rathausplatz. Bereits über die Traunbrücke kommend liegt ein Duft aus verschiedenen Köstlichkeiten in der Luft und erreicht man dann das Streetfood Festival, dann wird es schwer. Schwer die Entscheidung mit was beginne ich den kulinarischen Nachmittag. Also zuerst einmal ein Rundgang am Platz ist angebracht und dann die Entscheidung treffen. Auch das Wetter spielte heute Samstag mit und dies machte sich auch am regen Besuch und an der Stimmung positiv bemerkbar.Gemacht und getan und es war köstlich und auch reichlich. Zwischendurch trifft man immer wieder gute Bekannte zum Plaudern und so vergeht die Zeit wie im Fluge. Aber heute ist ja erst Samstag, da gibt es ja morgen noch die Möglichkeit beim Familientag für Groß und Klein nochmals „zuzuschlagen“, natürlich nur im Sinne von Köstlichkeiten probieren.Bericht und BIlder Peter SOMMER FOTOPRESS