"Brand am Doppelblick": Gemeinschaftsübung FW Perneck & FF Jainzen

26.04.2018, 10:12 Uhr

Übungsannahme: Brand am Doppelblick

Übungsannahme war ein Brand beim Wagner Bauern am Doppelblick in Jainzen. Im Stalltrack fand man eine starke Verrauchung vor, bzw. wurden zwei Personen vermisst. Zwei Atemschutztrupps nahmen die Personenrettung vor. Rasch konnte vom Kaiserdörfl eine Zubringleitung aufgebaut werden, welche einen entsprechenden Löschangriff ermöglichte. Nachdem die Übungsziele erreicht wurden, konnte mit dem Zusammenräumen und Versorgen der Gerätschaften begonnen werden. Im Anschluss fand eine Übungsbesprechung statt, bei welcher auch die Evakuierung von Ställen besprochen wurde. Insgesamt waren 30 Freiwillige mit vier Feuerwehreinsatzfahrzeugen an der Übung beteiligt.