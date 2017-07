Feuerwehrfest 2017 der FF Ohlsdorf

Die FF Ohlsdorf feiert am 14. & 15. August das traditionelle Feuerwehrfest beim Gerätehaus.



Am Montag, 14. August 2017 beginnt um 19 Uhr das Fest mit einem Sommernachtsabend und "EdWenger - Austro Pop und mehr....."! Unsere BAR mit DJ hat ebenfalls wieder offen.



Am Dienstag (Feiertag), 15. August 2017 findet ab 10 Uhr der Frühschoppen statt. In diesem Jahr spielen die "Buam von da Schottergruam" bis zum Nachmittag, welchen wir natürlich in gemütlicher Runde ausglingen lassen werden. Für unsere Kleinen wartet wie jedes Jahr die Hüpfburg zum Zeitvertreib.



Wie immer bei FREIEN EINTRITT und Gratis Heimbringerdienst im Gemeindegebiet.