4. Meet & Greet für Motorradfahrer

06.05.2018, 10:36 Uhr

Franz Amering und das Motorradmuseum in Vorchdorf sind bekannt für tolle Veranstaltungen und als Treffpunkt der Motorradszene.Am 5. Mai 2018 lud der international bekannte Sammler zum "4. Meet & Greet" - es stand als Homage an "Jimmy-Ritchie Riegler" - die Stimme des österreichischen Motorsports!Hunderte Biker aus dem In- und Ausland folgten der Einladung - Rennfahrer, Clubs, Rennfahrerlegeden und Oldtimerliebhaber genossen im traumhaften Ambiente des Salzkammerguts einen erlebnisreichen Tag unter Freunden:Auffahrt von Mercedesoldies und Oldtimertraktoren, Trailvorführungen, Vorstellung von Rennmotorrädern und -gespannen mit ihren Fahrern, Ausstellung von beeindruckenden Bikes und Sidecars, BMW-Testfahrten, Verkaufsangebote von historischen und modernen Motorrädern, der Besuch des einzigartigen Museums mit der Sonderausstellung "Legenden", Interviews und jede Menge Benzingespräche.Herbert Thumpser präsentierte sein Buch "Österr. Legenden in Schräglage" und informierte über die heuer erscheinenden Bücher "Motorradlegenden unterwegs" und "Österr. Legenden in Schräglage Teil 2".Herzliche Gratulation zu diesem erfolgreichen Event und dem Engagement zur Pflege der Motorradhistorie.Infos: www.motorradmuseum-vorchdorf.atFotos: Alfred Pech