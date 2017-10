Nationalratswahl 2017: Karl Kammerhofer (Liste Pilz) im Interview

03.10.2017, 13:00 Uhr

Liste Pilz

ins NWR-Rennen und ist der aussichtsreichste Kandidat des Salzkammergutes. Er ist auf der Traunviertel-Liste auf Platz 1 gereiht und stellte sich dem BezirksRundschau-Wahl-Interview.1) Übersiedlung von Teilen der Bundesverwaltung in das Salzkammergut. 2) Gemeinden des Salzkammerguts sollen nicht weiter für die Infrastrukturkosten von leerstehenden Zweitwohnsitzen aufkommen. 3) Organisatorische und finanzielle Förderung des Salzkammerguts mit klarem Nutzen für Österreich.Die Partei: Die anderen regieren, – wir, die unabhängigen Abgeordneten der Liste Pilz, werden kontrollieren. Kompetent.Die Person: Ich liebe es, zu gestalten: als gelernter Handwerker, Ingenieur und Wirtschaftler (Abschluss Uni Linz), erfolgreicher Unternehmer (Gründer der GRÜNEN ERDE), Wissenschaftler („Akademischer Experte für biologisches Bauen“) und langjähriger Kommunalpolitiker in Gmunden. Nicht zuletzt bin ich Vater von vier Kindern.

Ich sehe derzeit, wenn ich meine drei Gesetzesvorhaben in den fünf Jahren im Nationalrat umsetzen kann, keine Gefahren. Meine drei Gesetzesvorhaben werden Österreich und speziell dem Salzkammergut sogar außerordentlich nutzen.Für Kinder, Frauen und Mütter (jedes Alters), insbesondere aber für alleinerziehende Frauen. Das Salzkammergut braucht aber weiterhin selbstbewusste Männer, die sich durchsetzen können. Wir Männer in dieser Region fürchten – wie unsere Vorfahren – weder Obrigkeit noch Tod oder Teufel. Aber ergänzend gestalten wir Männer mit den Frauen eine glückliche, nicht patriarchale gesellschaftliche Kultur (wie z.B. in Skandinavien).Als Mensch persönlich für ALLE Bewohner des Salzkammerguts als ein aufmerksamer Zuhörer und „Versteher“ da zu sein.Eine Übersicht über alle weiteren Spitzenkandidaten aus dem Traunviertel finden sie unter Nationalratswahl 2017: Spitzenkandidaten aus dem Salzkammergut im Interview