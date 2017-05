13. & 14. Mai: Mountainbike Grand Prix in Obertraun

10.05.2017, 08:58 Uhr

GOSAU. Mit der Errichtung und Erweiterung der BSFZ Obertraun Bike Arena in Obertraun hat das Salzkammergut eine moderne Cross-Country-Mountainbikestrecke erhalten. Am 13. und 14. Mai werden auf dieser Strecke im „Dachstein Salzkammergut Mountainbike Grand Prix“ Top-Athleten aus 14 Nationen antreten.

Programm: Youngster Cup & Mountainbike Liga

Das Rennen wird als „Hors Categorie“ von der UCI gewertet und lockt entsprechend hochkarätige Fahrer an. Mit dabei sind Weltmeister, Olympiateilnehmer und mit Charly Markt, Gregor Raggl und Laura Stigger auch österreichische Vorzeigefahrer.Am 13. Mai werden ab 9 Uhr vier einzelne Rennen des Youngster Cup Austria gestartet. Der Sonntag steht im Zeichen der Mountainbike Liga Austria: Ab 9 Uhr werden die Jugendklassen gestartet, die Fahrer der Eliteklassen gehen um 13 Uhr und um 15 Uhr über die Startlinien. Zudem wird am Samstag 13. Mai am Gelände des BSFZ Obertraun zusätzlich eine Pumptrack-Veranstaltung im Rahmen des Youngster Cup Austria abgehalten.