5.500 Athleten stellten sich dem Wolfgangseelauf

16.10.2017, 12:32 Uhr

Premieren-Sieg bei den Damen

Pfandlbauer erneut Marathon-Sieger

Oberösterreichische Tagessiege über 10 und 5,2 Kilometer

Bei den Damen schaffte die Tschechin Tereza Zuzánková ihren ersten Tagessieg am Wolfgangsee. Nach drei Anläufen durfte sie bei ihrem vierten Antritt endlich das Weiße Rössl in Empfang nehmen. Mit einem einsamen Rennen an der Spitze lief sie mit einem über sechs Minuten Vorsprung auf ihre Verfolgerinnen nach 1:57:28 in St. Wolfgang ein.Lokalmatador und Streckenrekordhalterin sichern sich Salzkammergut MarathonAndreas Pfandlbauer aus Bad Ischl durfte sich zum fünften Mal als Sieger des Salzkammergut Marathons feiern lassen. Der von Beginn an einsam an der Spitze laufende Pfandlbauer erreichte nach zwei Stunden und 49 Minuten die Ziellinie. „Nach einer etwas durchwachsenen Saison freute ich mich umso mehr über diesen Heimsieg. Die Zuschauer entlang der Strecke trieben mich an, ein sehr bewegendes Gefühl,“ so der Seriensieger. Bei den Damen spielte die Marathon Streckenrekordhalterin Veronika Limberger aus Niederösterreich erneut ihre Laufstärke aus und sicherte sich in drei Stunden und 24 Minuten den Tagessieg.Der 10 Kilometer Uferlauf erfreute sich erneut großer Beliebtheit und konnte mit knapp 2.000 Startern eine bunte Schar an Athleten an den Wolfgangsee locken. Das Rennen wurde zu einem oberösterreichischen Triumphzug. Bei den Damen strahlte erneut Bernadette Schuster als Tagesschnellste in 36:50 vom obersten Treppchen. Jürgen Aigner sicherte vor seinen Landsmännern Alex Demse und Alexander Weiß in 33:18 den Sieg.Der 5,2 Kilometer Panoramalauf von Strobl nach St. Wolfgang war erneut bis auf den letzten Startplatz ausverkauft. Mit Irmi Kubicka in 20:32 und Tobias Rattinger in 17:23 holten sich ebenfalls zwei oberösterreichische Athleten die Tagestrophäen.„Mit erneut knapp 5.500 Teilnehmern dürfen wir – das gesamte Wolfgangseelauf Team – wieder auf ein strahlendes Lauffest am Wolfgangsee zurückblicken. Das sonnige Herbstwetter bescherte uns in diesem Jahr auch ein neues Stimmungshoch entlang der Strecke, von dem alle Athleten schwärmen," so Organisator Franz Sperrer von der Laufgemeinschaft St. Wolfgang.Fotos: Hörmandinger/Horst von Bohlen