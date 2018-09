Feichtenberg-Trophy begeistert junge und routinierte Radfahrer

21.09.2018, 11:38 Uhr

120 Starter gingen bei der heurigen Trophy in den unterschiedlichsten Strecken an den Start

KIRCHHAM. Um 13 Uhr ging es los, 21 Kinder fuhren die extra aufgebaute Kinderstrecke im Zielgelände bei der Fa. Waldhör am Feichtenberg. Bei der Siegerehrung gab es für die Kinder Urkunden, Medaillien sowie Schokolade, heuer wurde unter allen Kindern ein tolles Mountainbike von Intersport verlost, das Wojciech Ulrich mit nach Hause nehmen durfte.Um 14 Uhr starteten die Mountainbiker und Rennradfahrer in der Hagenmühle, mit mehr als 50 Startern im Staffelbewerb. Erstmals wurde zusätzlich die schnellste Feuerwehrstaffel prämiert, hier konnten die "Lederauer Firefighter 4" den Sieg für sich entscheiden und die neuen Feuerwehrhandschuhe von der Fa. Rosenbauer entgegennehmen.Tagesschnellster auf der 17,8 Kilometer langen Mountainbikestrecke mit 650 Höhenmetern wurde Andreas Pröll mit 43:48 Minuten. Tagesschnellster auf der Rennradstrecke (13,5Km 445Hm) ist Florian Achleitner.Ein tolles Rahmenprogramm mit Trialshow einer großen Tombola unter allen Startern sowie das köstliche Kuchenbuffet der SRC-Damen, erfreute auch die zahlreichen Zuschauer am Feichtenberg.