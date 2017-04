Miba AG: Wolfgang Chmelir neuer Head of Corporate Communications & Marketing Services

25.04.2017, 12:01 Uhr

Mit rund 5.800 Mitarbeitern an 22 Produktionsstandorten ist die Miba Gruppe einer der führenden Partner der Industrie bei der Entwicklung und Produktion von hochtechnologischen Komponenten für mehr Energieeffizienz, mehr Umweltfreundlichkeit und mehr Präzision. Tätigkeitsschwerpunkt von Wolfgang Chmelir wird es sein, diese Rolle der Miba in Österreich und weltweit noch stärker in Kommunikation und Marketing darzustellen. Wolfgang Chmelir folgt bei der Miba Valerie Weixlbaumer-Pekari nach, die in Karenz gegangen ist.Wolfgang Chmelir startete seine Berufslaufbahn bei einer europaweit tätigen deutschen Mediengruppe. Er war dort zehn Jahre lang in leitenden Funktionen für die Zeitungen, Radios und Druckereien in Italien und der Slowakei zuständig. Zudem leitete er als Geschäftsführer den Aufbau der Digital-Aktivitäten der Gruppe und Deutschland und war einer der Gründungsgeschäftsführer von Life Radio. Danach betreute Chmelir vier Jahre lang als Board-Geschäftsführer die B2B-Aktivitäten des Verbandes Österreichischer Zeitungen. 2009 wechselte er in die Agenturbranche und hat als Partner, Board-Member und Standortleiter nationale und internationale Kunden betreut. Wolfgang Chmelir ist zudem Leiter der OÖ. Journalistenakademie.