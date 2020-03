Im Rahmen des Unterrichts Ernährung und Haushalt fand an der Fachschule Andorf „hauswirtschaftlicher Praxisunterricht“ für die Burschen der Fachschule Otterbach statt.

ANDORF. Weil der Haushalt längst nicht mehr nur Frauensache ist erhielten die jungen Burschen einen Koch-Crashkurs. Es ging auf um Themen wie gesunde Lebensführung, worauf achte ich beim Lebensmitteleinkauf, was sind regionale und saisonale Lebensmittel? Wie kann ich mit heimischen Lebensmitteln einfach, gut und gesund kochen? Bei der praktischen Arbeit zeigten die Burschen handwerkliches Geschick und es machte ihnen Spaß, die Produkte der Landwirtschaft in der Küche zu verkochen und dann gemeinsam zu verspeisen. Nachdem viele Burschen aus der Landwirtschaft kommen, ist es für sie wichtig, ihre eigenen Produkte zubereiten zu können, um auch Konsument von der Qualität der heimischen Produkte zu überzeugen, so der Gedanke hinter dem Austausch.

Im Gegenzug waren die Mädels der Fachschule Andorf in Otterbach und zerlegten in der Fleischverarbeitungspraxis Schweinehälften und die Gastrogruppe zwei Damhirschen aus der Region. Für sie ist es wichtig, Fleischteile zu erkennen, um auch beim Einkauf das passende Fleisch für die Zubereitung der Gerichte in der Küche auswählen zu können. Schnitzel und Kotletts selber zu schneiden oder auch einmal Faschiertes herstellen oder Ripperl einzusuren, machte den Schülern großen Spaß. Die Abendschüler gingen bei der Veredlung noch eine Stufe weiter und stellten Leberkäse, Käsekrainer und Bratwürstl her.