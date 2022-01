SCHARDENBERG (zema). Am Montag den 03.01.2021 wurde die Feuerwehr Schardenberg zu einem Verkehrsunfall auf die Eisenbirner Straße zwischen Schardenberg und Münzkirchen alarmiert. Ein Audifahrer aus dem Bezirk Schärding kam aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab überfuhr einen einbetonierten Leitpfosten und schleuderte dann gegen einen Baum. In weiterer Folge schlitterte das Fahrzeug auf die entgegengesetzte Fahrbahnseite und blieb dort nach etwa 100 Meter schwer beschädigt im Straßengraben liegen. Die Feuerwehr leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei und säuberte die Fahrbahn. Über die Verletzung liegen keine Angaben vor. Nach über zwei Stunden konnte die Feuerwehr Schardenberg wieder die Einsatzbereitschaft herstellen.

Fotos: Markus Zechbauer/zema-medien.de