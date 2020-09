DORF AN DER PRAM. Die Goldhauben Gruppe Dorf an der Pram spendete 1.000 Euro für die neu gekauften Sesseln im Pfarrheim. Im Zuge der Heiligen Messe am Tag Maria Himmelfahrt wurde die Summe an Pfarrer Karl Mittendorfer und Pfarrgemeinderats-Obfrau Anna Bogner übergeben. Die Goldhaubengruppe freute sich außerdem über die vielen Kirchenbesucher sowie Spenden für die geweihnten Kräuterbüschel. "So können wir weitere soziale und pfarrliche Geldspenden tätigen", so die Goldhaubengruppe Dorf.