48-Jähriger aus dem Bezirk Schärding passte in Zell an der Pram Verwandten ab und schlug auf ihn ein. Grund soll ein jahrelanger Streit gewesen sein.



ZELL/PRAM. Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Schärding parkte am 14. April 2022 gegen 15:15 Uhr hinter einem Gebäude in der Gemeinde seinen Pkw. Laut Polizei lauerte der Mann dort seinem Verwandten – ebenfalls aus dem Bezirk Schärding – auf, der sich dort täglich aufhält. Als der Verwandte mit seinem Fahrrad an dem wartenden 48-Jährigen vorbeikam, nahm dieser einen Holzstock und schlug aus seinem Auto heraus mehrmals auf den Radfahrer ein, bis dieser schließlich von seinem Rad stürzte. In weiterer Folge entstand eine Rangelei zwischen den beiden Männern, welche von Passanten geschlichtet werden konnte. Der Fahrradfahrer erlitt durch die Schläge mit dem Holzstock Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Ried eingeliefert. Als Motiv gab der 48-Jährige einen jahrelang andauernden Streit zwischen den beiden an.