Autofahrerin fuhr auf Motorradfahrer auf, der zum Linksabbiegen angehalten hatte.

RAAB. Eine 35-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr mit ihrem Pkw am 21. August 2020 gegen 9:25 Uhr auf der L516 im Gemeindegebiet von Raab Richtung Zell an der Pram. Dabei fuhr sie laut Polizeibericht auf einen 54-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Schärding auf, der sein Fahrzeug angehalten und sich zum Linksabbiegen eingeordnet hatte. Der 54-Jährige kam zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber "Europa 3" in das Klinikum nach Wels geflogen.