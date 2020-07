Zwischenbilanz von „Mama lernt Deutsch“-Kurs fällt positiv aus. Der Lehrgang soll im Herbst fortgesetzt werden.

SCHÄRDING (ebd). Ein halbes Jahr Deutsch lernen geht für ein gutes Dutzend Mamas – allesamt Mütter von Kindern in der Volksschule Schärding – zu Ende. Das Fazit fällt laut SPÖ-Vizebürgermeister Günter Streicher positiv aus. "In den ersten Monaten kamen die Damen wie geplant und top motiviert einmal in der Woche in den Räumlichkeiten der Volksschule zum Lernen, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Wegen Corona musste zwischendurch umdisponiert werden: In der Zeit des Lockdowns wurde zu Hause geübt. Nach den Lockerungen hieß es im Juni unter Einhaltung der üblichen Sicherheitsmaßnahmen wieder 'back to school', wenn auch nur kurz."

Fortsetzung im Oktober



Nun gehen die Mamas in die Sommerpause. Trainerin Johanna Auzinger und Vizebürgermeister Günter Streicher überreichten die Teilnehmerzertifikate. Nach der Sommerpause soll der Kurs im Oktober wieder starten. „Ich freue mich, dass wir dieses sehr sinnvolle Projekt – entsprechend eines Beschlusses des Ausschusses für Integration – in Schärding im Herbst weiter umsetzen können“, so Streicher. Der "Mama lernt Deutsch"-Kurs ist ein Angebot für Mütter von Kindern, die die Volksschule Schärding besuchen. Es ist ein gemeinsames Projekt der Stadtgemeinde und der Volksschule und wird unterstützt vom türkisch-islamischen Verein für kulturelle und soziale Zusammenarbeit. Das Regionale Kompetenzzentrum für Integration begleitet das Projekt. Gefördert wird es vom Land Oberösterreich. Die Umsetzung erfolgt durch das Institut für interkulturelle Pädagogik der VHS.