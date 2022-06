Das Projekt Zentrum Tummelplatz wurde am 22. Juni offiziell eröffnet – mit viel Prominenz aus Politik und Sozialbereich.



SCHÄRDING. Neben Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ), ÖVP-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer, SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer, OÖ Gemeindebundpräsident Johann Hingsamer, ÖVP-Bundesrätin Barbara Tausch, FPÖ-Nationalrat Hermann Brückl und viele andere, waren auch zahlreiche Bürgermeister aus dem Bezirk zur Eröffnungsfeier gekommen. Für Haimbuchner stellt der Neubau des Bezirksalten- und Pflegeheims Tummelplatz ein Zeichen von Fürsorge, Respekt und Wertschätzung dar. SHV-Obmann und Bezirkshauptmann Rudolf Greiner sieht das Generationenprojekt mit diesem Angebot als einzigartig in Oberösterreich an. Heimleiterin Monika Auinger berichtete über den Bau und zeigte Bilder vom Spatenstich bis zum Einzug. Bürgermeister Günter Streicher sprach dem SHV Dank für dieses Vorzeigeprojekt aus und dankte zudem allen Bürgermeistern des Bezirkes für die Unterstützung bei der Realisierung. Die Stadtkapelle Schärding begleitete musikalisch den Festakt und die Tanzschule „Schritt und Tritt“ aus Andorf begeisterte mit Tanzeinlagen von „Klein bis Groß“. Nach dem Festakt wurden Führungen angeboten und waren alle zu einem Imbiss eingeladen.

Zentrum Tummelplatz in Zahlen

Das neu errichtete Heim in Schärding wurde bereits im Februar 2022 bezogen. Es verfügt über 122 Einzelzimmer in den Obergeschoßen. Es bietet Platz für 104 fixe Bewohnern, 8 Kurzzeitbetreuungsgäste und 10 Bewohnern im Demenzbereich. Die kleinen Gruppengrößen zu je 14 Personen lassen die Wohngruppe als Wohngemeinschaft erscheinen. Derzeit sorgen rund 20 Pflegekräfte mit viel Engagement und Feingefühl für das Wohl der Bewohner. Insgesamt sind im gesamten Betrieb (Betreuung/Pflege, Küche, Verwaltung und Haustechnik) 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Eine Lehre absolvieren



Es gibt die Möglichkeit, dort den Zivildienst zu absolvieren, oder eine Lehre zum Koch oder zum Verwaltungsassistenten abzuschließen. Die Grundversorgung erfolgt durch die Groß- bzw. Wirtschaftsküche, welche wie die Haustechnik im Untergeschoß angesiedelt ist. Die Verwaltung, die Sozialberatung und die Koordination für Betreuung und Pflege befinden sich im Erdgeschoß. Finanziert wurde das Projekt mit Mitteln der Wohnbauförderung und Sozialhilfemitteln des Landes Oberösterreich sowie mit Eigenmitteln des Sozialhilfeverbandes Schärding.