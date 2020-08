"Supergau" für den SV Luksch Riedau. Wegen eines Corona-Falls bei einem Aufbauspiel-Gegner muss die ganze Mannschaft in Quarantäne.



RIEDAU (ebd). Wie der SV Riedau berichtet, muss das Saison-Auftaktmatch in der 1. Klasse Nord-West am kommenden Sonntag, 16. August, gegen die Union Natternbach abgesagt werden. "Nachdem bei einem unserer Aufbauspiel-Gegner ein positiver Fall von Covid-19 aufgetreten ist, wurde unsere gesamte Kampfmannschaft unter Quarantäne gestellt", so Präsident Roman Luksch zur BezirksRundschau. Nachsatz: "Stand jetzt werden wir aber die zweite Runde am 22. August spielen können. Das Problem ist allerdings, dass wir bis dahin kein Teamtraining absolvieren können." Der Gegner am 22. August ist auswärts die Union Raab.