Selina Scheuringer ist Lehrling bei Auzinger Mode und Tracht

SCHÄRDING. Selina Scheuringer ist angehende Einzelhandelskauffrau im zweiten Lehrjahr. Sie lernt bei Auzinger Mode und Tracht in Schärding, wie man schöne Klamotten an die Frau und den Mann bringt. Als sie mit der Schule eine Schneiderei besuchte, fiel der Entschluss, beruflich später etwas mit Mode zu machen. Obwohl bei Auzinger keine Lehrstelle ausgeschrieben war, brachte Selina persönlich eine Initiativbewerbung in den Laden – und wurde aufgenommen. "Wir suchen unsere Lehrlinge nach Gespür aus. Kann sie auf Kunden zugehen? Hat der Bewerber Interesse an Mode und Tracht? Ist sie freundlich und offen gegenüber Kunden?", nennt Carina Auzinger einige der wichtigsten Kriterien, damit man hier eine Lehrstelle bekommt. "Der Kunde steht immer an erster Stelle", betont Selina Scheuringer. Diesen wichtigen Leitsatz hat sie im zweiten Lehrjahr schon verinnerlicht. Neben Kundenberatung gehört Ware auspacken oder Schaufensterdekoration zu den alltäglichen Aufgaben in diesem Lehrberuf. In der Berufsschule hat Selina neben den normalen Fächern, die alle Einzelhandelslehrlinge betreffen, auch berufsbezogene Fächer. "Zum Beispiel Verkaufskompetenz und -förderung, Warenpräsentation oder Persönlichkeitsentwicklung. Außerdem lernt man viel über verschiedene Fasern und Textilien", erzählt sie.

Gute Umgangsformen sind A und O

Von den Auzinger-Lehrlingen wird erwartet, dass sie den Kunden die Wünsche von den Augen ablesen. Gute Umgangsformen sind das A und O. Interesse an Mode und Trends braucht es für den Beruf, zudem darf man nicht leutescheu sein. Und was ist ihre Lieblingsaufgabe? "Kunden bei der Stilfindung zu unterstützen. Es freut mich, wenn sich jemand für etwas entscheidet, zu dem er oder sie selbst erst gar nicht gegriffen hätte", so der Lehrling. Swiffern und Putzen mag sie nicht so gern. "Aber das gehört wegen der vielen Wollmäuse eben auch dazu", meint Selina.