Einbrecher durchforsten Kopfinger Vereinsheim

27.04.2017, 07:54 Uhr

Enormen Sachschaden richteten bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Vereinsgebäude in Kopfing im Innkreis an.

KOPFING. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter in der Nacht von 25. auf 26. April 2017 gewaltsam zwei Eingangstüren sowie weitere zwei Innentüren aufgebrochen. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude. Bisher konnte laut Polizei noch nicht ermittelt werden, ob Gegenstände beziehungsweise Wertsachen gestohlen wurden.Die genaue Schadenshöhe konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden, der Sachschaden sei jedoch erheblich.Die polizeilichen Ermittlungen laufen.