Frontalcrash in St. Marienkirchen: Drei Verletzte

12.05.2017, 08:28 Uhr

Eine Pensionistin kam zwischen St. Marienkirchen und Eggerding gestern, 11. Mai 2017, mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und krachte in ein entgegenkommendes Auto.

ST. MARIENKIRCHEN. Warum die Frau aus Lambrechten auf die linke Fahrbahnseite geriet, ist laut Polizei noch unklar. Die Lenkerin war gegen 13:50 Uhr auf der L1145, St. Marienkirchner Straße Richtung Eggerding unterwegs. Im Gemeindegebiet von St. Marienkirchen passierte der Unfall: Die Pensionistin krachte frontal mit dem Auto einer Frau aus St. Marienkirchen zusammen. Mit im entgegenkommenden Fahrzeug saß ein Mann, ebenfalls aus St. Marienkirchen.

Der Pkw der Pensionistin kam am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Das Auto der St. Marienkirchnerin landete auf der gegenüberliegenden Seite im angrenzenden Feld. Besonders fatal: Die beiden Lenkerinnen wurden in den Unfallwracks eingeklemmt.Die Feuerwehren St. Marienkirchen, Hackenbuch und Suben rückten zur Bergung an. Mithilfe des hydraulischen Rettungsgerätes konnten die Einsatzkräfte die Frauen aus den Fahrzeugen befreien. Der Notarzt und Sanitäter des Roten Kreuzes versorgten die Unfallopfer. Alle drei wurden laut Polizei mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Schärding gebracht.Die L1145 war in der Zeit zwischen 14 und 15:40 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.