Schärding ist sonnigster Ort Oberösterreichs

13.09.2018, 12:12 Uhr

Jetzt ist es amtlich – nirgends im Land schien heuer öfter die Sonne als in Schärding.

Hoffen auf goldenen Herbst

SCHÄRDING (ebd). Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hatte Schärding heuer oberösterreichweit die meisten richtigen Sommertage. Demnach berechneten die Meteorologen in Schärding bis dato 99 Sommertage mit mindestens 25 Grad. Die 100-Marke steht also vorm Fall.Nun sehen die Schärding Touristiker einem goldenen Herbst entgegen. Zahlreiche Ausflugs-, Übernachtungsgäste und Busgruppen haben sich angekündigt. "An den kommenden Herbst-Wochenenden dürfen unsere Schärding-Guides mehr als 20 Busgruppen pro Wochenende durch die Stadt führen und auch die beiden Innschiffe quillen über", freut sich Tourismuschefin Bettina Berndorfer. Auch Bürgermeister Franz Angerer zeigt sich stolz darauf, dass seine Stadt nun den Titel „Sommerlichster Ort Oberösterreichs 2018“ führen darf.