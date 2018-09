"Tolle Möglichkeit, um anderen Lehrlingen Einblick in Beruf zu geben"

18.09.2018, 15:31 Uhr



Einblick in Redaktionsleben

Eine von ihnen ist Michelle Hagn. Die 16-Jährige ist im ersten Lehrjahr bei Frauscher Sensortechnik. "Bei der LehrlingsRundschau mache ich mit, weil es eine tolle Möglichkeit ist, anderen Lehrlingen Einblick in meinen Beruf zu geben", so die angehende Bürokauffrau. An ihrem Beruf schätzt sie die hilfsbereiten Kollegen und die abwechslungsreichen Tätigkeiten vom Empfang bis zur Buchhaltung. Für die LehrlingsRundschau interviewt sie ihren Chef. Daniel Harant ist im zweiten Lehrjahr als Landschafts- und Gartengestalter und schreibt einen Artikel zum Thema Umwelt. Verena Mairhofer lernt Lackiertechnik bei Schwarzmüller. In der LehrlingsRundschau stellt sie eine Fußballerin vor. Sabrina Brüwassers Lehrberuf ist Bankkauffrau. Für ihren Artikel hat die 17-Jährige die Bundessiegerin des Redewettbewerbs der Landjugend getroffen. Die beiden Leitz-Lehrlinge Lukas Pichler und Niklas Steinmann lernen Maschinenbautechnik und haben bei der LehrlingsRundschau ihre Leidenschaft fürs Themen erarbeiten entdeckt.