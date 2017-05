Welche Ente schwimmt am schnellsten übers Ziel?

10.05.2017, 00:00 Uhr

Am 19. Mai findet an der Pram das erste "Schärdinger GigANTENrennen" statt.

SCHÄRDING (ska). Und bei diesem schwimmen hunderte goldgelbe "Anten" um die Wette. BORG-Schüler haben die Enten aus Holz händisch bemalt und werfen sie für einen guten Zweck am 19. Mai in die Pram.Nach "Hilfe ausBORGen" in den beiden Jahren zuvor, bei dem Schüler bei der Haus- und Gartenarbeit zur Hand gingen, ist das Entenwettschwimmen nun das nächste Charity-Projekt unter Lehrer Markus Leßky. Der Erlös kommt zur Gänze einer Familie in Not in Albanien zu Gute.

Und so funktioniert's: "Die Enten erhalten Startnummern und jeder kann sich eine oder mehrere Startnummern kaufen", erklärt Leßky. Preis pro Stück: 2 Euro. "Die Enten werden dann am 19. Mai alle gleichzeitig in die Pram geworfen. Die Startnummern der ersten fünf Enten, die es über die Zielgerade schaffen, gewinnen." Der Hauptpreis ist ein Smartphone Samsung Galaxy S7 gesponsert von der Handyshop GmbH.Zu kaufen gibt es die Startnummer bei den Schülern des sozial-kommunikativen Zweigs der Klasse 7BV, der das Entenwettschwimmen organisiert, und im Sekretariat des BORG Schärding. Außerdem können am Veranstaltungstag ab 14 Uhr direkt vor Ort noch Startnummern erworben werden. Das Entenwettschwimmen steigt bei der Prambrücke in der Nähe des SK-Platzes in Schärding."Wenn 1000 Enten an diesem Tag um die Wette schwimmen, dann ", sagt Markus Leßky.