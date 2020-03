Pkw kam in Gresten-Land von der Fahrbahn ab und landete im Graben.



GRESTEN-LAND. Aufgrund der eisigen Fahrbahn schleuderte es einen Pkw-Lenker in Unteramt in den Gegenverkehr und danach in ein angrenzendes Waldstück.

Einsatz in Gresten-Land: Ein Autolenker kam in Unteramt auf der eisigen Straße von der Fahrbahn ab und landete im Graben.

Ein Autolenker kam in Unteramt auf der eisigen Straße von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Foto: Freiwillige Feuerwehr Gresten

Pkw-Lenker wurde verletzt



Sofort nach Eintreffen der Feuerwehr Gresten wurde die Einsatzstelle abgesichert, eine Beleuchtung aufgebaut und die Lage erkundet. Der Pkw-Lenker, der im Gegenverkehr unterwegs war, wurde den Einsatzkräften des Roten Kreuzes mit Verletzungen unbestimmten Grades übergeben.

Feuerwehr befreite den Lenker



"Der Pkw wurde mit Anschlagmittel gesichert, anschließend mittels hydraulischem Rettungssatz die Beifahrertür sowie die Fahrzeugsäule entfernt. Nachdem der bereits anwesende Notarzt den Verunfallten im Pkw erstversorgte, erfolgte die schonende Rettung aus der misslichen Lage. Der Lenker wurde anschließend zum Stützpunkt des Notarzthubschrauber C15 gebracht und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach St. Pölten geflogen", gibt Oberlöschmeister Michael Hubegger von der Freiwilligen Feuerwehr in Gresten Auskunft.

Nachdem der Abtransport mittels Kran erfolgt und die Fahrbahn gereinigt worden war, wurde der Verkehrsweg wieder freigegeben.

