WIESING. Am 27. Dezember kam es aufgrund einer unsachgemäßen Bedienung eines Kachelofens in Wiesing zu einem Kaminbrand und in Folge zu einem Feuerwehreinsatz.

Kaminbrand wegen unsachgemäßer Bedienung eines Kachelofens

!m 27.12.2019 gegen 00:26 kam es in Wiesing zu einem Feuerwehreinsatz. Der Grund für den Einsatz war ein Kaminbrand in einem Mehrparteienhaus in Wiesing. Die Brandursache war eine unsachgemäße Bedienung eines Kachelofens.

Drei Feuerwehrfahrzeuge und rund 20 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

