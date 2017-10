"KomödienDinner 2.0" zum letzten Mal

03.10.2017, 14:49 Uhr

"KomödienDinner 2.0"

Schwaz : Knappenkuchl | Theaterpräsentiertein lustiger Abend in 4 GängenRegie Rene PermoserEs ist wieder soweit, das Theateröffnet seinen Vorhang...Unsergeht amum 19:30 Uhr in die letzte Runde.Es erwartet Euch ein lustiger Theaterabend in 4.Gängen.Vor, zwischen und nach dem Essen, servieren wir euch Sketche vom Feinsten.

Wann: 06.Oktober 2017

Kartenreservierung unter 05242/62554

In der Knappenkuchl wird also gelacht bis der Arzt kommt.Ein Paar Restkarten gibt es noch also gleich anrufen und reservieren.Das Theaterund das Team derfreuen sich auf euer Kommen.Mario FaserlBettina GeißlerChristoph DanlerSimon FankhauserEveline Bader-BettazzaBettina SteinlechnerRene PermoserStefan GeißlerAlle Infos unter:oder