Bis auf den letzten Platz gefüllt war das Cafe s'Kunstwerk von Inhaberin Judith Flath mit Team in Döbriach. Gute Unterhaltung stand an diesem frühen Nachmittag und Abend auf der Tagesordnung. Für ein stimmungsvolles Vorprogramm am Akkordeon mit Gesang sorgte Horst Gelbmann. Anschließend präsentierten erstmalig "Die Grazien" eine grandiose Travestieshow vom Feinsten im gemütlichen Cafehaus. Mit viel Musik, Tanz und guter Laune begeisterten sie das männliche und weibliche Publikum. Schwungvoll und graziös zeigten die beiden Travestiekünstler unter tosendem Applaus ihr Können und sorgten für einen entspannten Abend und Rosenmontags-Ausklang.