In Möllbrücke wurde ein 21-Jähriger bei Elektroarbeiten verletzt. In Bad Kleinkircheim erlitt ein Urlauber bei einem Mountainbikeunfall Verletzungen.



In Stromkreis geraten

LURNFELD. Ein Arbeiter führte am Vormittag des 3. August in einem Einfamilienhaus in Möllbrücke Elektroarbeiten durch. Im Zuge von Arbeiten am Stromhauptverteiler geriet er in den Stromkreis. Der 21-Jährige erlitt Verbrennungen bzw. Verletzungen unbestimmten Grades an der linken Hand und musste vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Spittal eingeliefert werden.

Mountainbike-Sturz

BAD KLEINKIRCHHEIM. Ein 25-jähriger Mann aus den Niederlanden fuhr am 03. August 2020 gegen 13.35 Uhr mit einem Mountainbike einen Flow Country Trail in Bad Kleinkirchheim talwärts. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit stürzte er über den Fahrradlenker hinaus und erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades. Nach Bergung durch den Rettungsdienst Johanniter wurde der 25-Jährige zu einem Arzt gebracht.