In Greifenburg kam ein Fahrzeug-Lenker auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab und wurde dabei verletzt.

GREIFENBURG. Ein 53-jähriger Mann war in den Morgenstunden des 4. August 2020 mit dem PKW auf der Drautal Bundesstraße (B 100) unterwegs. Im Freilandgebiet der Gemeinde Greifenburg geriet er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug kam von der Straße und schließlich in einer Wiese zum Stillstand. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht werden. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.