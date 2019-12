Die Bergrettung befreite eine Snowboarder am Ankogel aus eeiner alpiner Notlage und in Bad Kleinkirchheim verletzte sich eine 12-jähriges Mädchen beim Schifahren schwer.

MALLNITZ. Ein Snowboarder unternahm am Sonntag am Ankogel eine Abfahrt im freien Gelände. Der 31-Jährige fuhr alleine in den Luggegraben ein und wollte von dort bis ins Seebachtal abfahren. Kurz vor dem steil abfallendenden Luggewasserfall fuhr sich der Slowake jedoch fest und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Die Bergung durch den Polizeihubschrauber gestaltete sich auf Grund des anhaltenden Nordföhns als äußerst schwierig. Dennoch konnte der Snowboarder durch die Crew mit einem variablen Tau geborgen und ins Tal gebracht werden. An der Bergung waren 15 Mitglieder der Bergrettung Mallnitz und zwei Mitglieder der Alpinpolizei Spittal beteiligt.

BAD KLEINKIRCHHEIM. Ein 12-jähriges Mädchen aus Deutschland kam am Sonntag beim Schifahren in Bad Kleinkirchheim aus Eigenverschulden zu Sturz. Sie erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden.