Tradition: In Spittal wurde in Gedenken an die Volksabstimmung und den Abwehrkampf 1920 beim Kriegerdenkmal ein Kranz niedergelegt.

Der 10. Oktober 1920 jährte sich heute zum 101. Mal. Damals stimmte ein Großteil der Bevölkerung für einen Verbleib Südkärntens bei Österreich und gegen einen Anschluss an Ex-Jugoslawien.

Gedenkfeier in Spittal

In Gedenken an die damalige Volksabstimmung sowie die vielen Opfer der beiden Weltkriege und des Abwehrkampfs an der Südgrenze Kärntens 1920 fand in Spittal eine kleine Gedenkfeier statt. Mit dabei waren u.a. Mitglieder des Abwehr-Kämpferbundes Spittal, Vertreter der lokalen Politik (Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger (SPÖ), Vizebürgermeister Willi Koch (Team Kärnten), Landtags-Abgeordneter Christoph Staudacher (FPÖ) und Stadträtin Almut Smoliner (SPÖ)) sowie eine Abordnung der Stadtkapelle. Traditionell wurde beim Kriegerdenkmal ein Kranz niedergelegt.