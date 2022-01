IRSCHEN. Der ÖAV Steinnelke Greifenburg (Österreichische Alpen Verein) hat das alte Jahr mit einer Skitour verabschiedet.

Jahresausklang

In großer Dankbarkeit über das abgelaufene Sportjahr wurde am Silvestertag bei einer

Skitour in der Naturarena Leppner Alm das alte Jahr hinter sich gelassen. Mit einem gemütlichen Einkehrschwung bei der Bergheimat, guter Stimmung und

sommerlichen Temperaturen, hat man den Tag beendet.